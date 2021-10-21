Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин назвал дефицит газа в Европе рукотворным результатом экономической политики Еврокомиссии. По его словам, проявление капитализма, который не работает, сейчас наблюдается на энергетических рынках.

«Действительно, вот то, что мы сейчас наблюдаем, скажем, на тех же энергетических рынках, … - это и есть проявление того самого капитализма, который не работает», - сказал российский лидер, выступая в пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи в четверг, 21 октября.

Как писал сайт kp.ru, в ходе своего выступления российский лидер заявил, что дикий капитализм не работает. По его словам, повсеместно, даже в самых богатых странах и регионах мира, «неравномерное распределение материальных благ ведет к усугубляющему неравенству».

Напомним, стоимость газа в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа текущего года цена голубого топлива была около 515 долларов за тысячу кубометров, однако позже выросла более чем до 1900, а в последнее время составляет примерно 1000 долларов за тысячу кубометров.