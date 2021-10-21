Путин: нужно убеждать и доказывать, что вакцинация лучше, чем болезнь

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин заявил, что не поддерживает идею обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции, поскольку «обязательность» можно обойти. По его словам, необходимо не навязывать вакцинацию, а убеждать и доказывать, что прививка лучше, чем болезнь.

«Нужно убеждать и доказывать, что вакцинация лучше, чем болезнь. Или переболеть, или вакцинироваться. И между струйками дождя проскользнуть не удастся», - заявил российский лидер, выступая в пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи в четверг, 21 октября.

Как уточнил российский лидер вакцинация от коронавирусной инфекции не внесена в календарь, поэтому она не является обязательной. «Дело не в обязательности, и я не поддерживаю. Потому что любое навязанное решение можно обойти. Будут - справки покупать!», - добавил он.

Напомним, накануне Путин предложил предоставлять выходные дни после вакцинации от коронавируса.