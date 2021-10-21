Путин: Россия будет стремиться к заключению мирного договора с Японией

Владимир Путин Фото: REUTERS

Москва будет стремиться к заключению мирного договора на тему Курильских островов с Токио, несмотря на смену политических фигур в Японии. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, выступая в пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи в четверг, 21 октября.

«Внутриполитчески жизнь в Японии выстроена так, что смены на политической сцене происходит быстро. Но интересы русского и японского народа превыше, и интерес - заключение мирного договора. Мы будем к этому стремиться. Разговаривал с новым премьер-министром Японии. Он опытный человек ... Мы будем наблюдать преемственность по взаимоотношениям с Россией», - заявил российский лидер.

Напомним, Япония оспаривает территориальную принадлежность четырех островов Курильской гряды (Хабомаи, Кунашир, Итуруп и Шикотан), ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. На сегодняшний день мирного договора между Токио и Москвой не существует, и японская сторона иногда поднимает вопрос о принадлежности Курильских остовов.