Министры обороны НАТО утвердили план общей защиты альянса Фото: REUTERS

Министры обороны стран НАТО утвердили глобальный план обороны альянса для того, чтобы защитить 1 млрд жителей входящих в него государств от любых угроз. Такое заявление в четверг, 21 октября, сделал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции по итогам первого дня заседания главы оборонных ведомств альянса в Брюсселе.

«Сегодня одобрили всеобъемлющий план по защите нашего альянса в случае кризисов и конфликтов, который позволит нам быть уверенными в том, что наши силы продолжат оставаться в нужном месте в нужное время, чтобы защитить один миллиард наших людей от любых угроз», - заявил генсек НАТО.

Столтенберг уточнил, что министры также утвердили обязательные задачи для стран-членов альянса по приобретению новых вооружений и техники. Как он отметил, НАТО ответит на интенсивную модернизацию армии Китая, а также приобретение Пекином новых ядерных и кибернетических возможностей. «Часть картины новых угроз и вызовов – Китай», - добавил он.

Напомним, ранее Столтенберг сообщил, что на предстоящей встрече 21-22 октября министры обороны НАТО оценят возможности ракетного и ядерного потенциала России.