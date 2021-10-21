В Бундестаге выступили за скорейший запуск газопровода "Северного потока - 2" Фото: REUTERS

Ситуации на европейском энергетическом рынке мог бы помочь скорейший ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2». Такое заявление сделали председатели комитетов Бундестага по экономике и энергетике, а также по экономическому сотрудничеству и развитию Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр.

«Высокий спрос на природный газ требует быстрого ввода в эксплуатацию "Северного поток — 2», - приводит слова политиков издание dpa.

Напомним, стоимость газа в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа этого года цена голубого топлива была около 500 долларов за тысячу кубометров, однако позже взлетела более чем до 1900, а в последнее время составляет примерно 1000 долларов за тысячу кубометров.

Как писал сайт kp.ru, в ходе своего выступления в четверг, 21 октября, президент России Владимир Путин заявил, что дефицит газа в Европе может составить около 70 млрд кубометров, и это, по его словам, является рукотворным результатом экономической политики Еврокомиссии. Кроме того, российский лидер сообщил, что увеличение поставок газа в Европу возможно.