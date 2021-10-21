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В мире21 октября 2021 23:05

Правительство Франции заморозило цены на газ на весь 2022 год

Ранее французский кабмин планировало заморозить стоимость голубого топлива только до апреля следующего года
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Правительство Франции заморозило цены на газ на весь 2022 год

Правительство Франции заморозило цены на газ на весь 2022 год

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Франции приняло решение о заморозке цен на газ в течение всего следующего года. Ранее французский кабмин планировало заморозить стоимость голубого топлива лишь до апреля 2022 года. Такое заявление в четверг, 21 октября, сделал премьер-министр республики Жан Кастекс.

«Цена на газ будет заморожена до конца 2022 года», - заявил глава французского правительства в эфире телеканала TF1,

Как отметил Кастекс, ранее эксперты предупредили, что снижение цен будет идти медленнее, чем ранее ожидалось. «Поэтому мы приняли ответственное решение и ввели мораторий на весь 2022 год», - уточнил политик.

Напомним, стоимость газа в Европе резко возросла в последний месяц. Еще в начале августа этого года цена голубого топлива была в районе 500 долларов за тысячу кубометров, однако позже взлетела более чем до 1900, в последнее время составляет около 1000 долларов за тысячу кубометров.

Как писал сайт kp.ru, накануне в Бундестаге заявили, что ситуации на европейском энергетическом рынке мог бы помочь скорейший ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток - 2».