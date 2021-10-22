Путин не поддерживает идею обязательной вакцинации от коронавируса

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи 21 октября, сказал, что он не поддерживает идею обязательной вакцинации от коронавируса. Глава государства считает, что людей нужно убеждать в том, что лучше получить прививку против заболевания COVID-19, чем заболеть, а не навязывать вакцинацию.

«Нужно убеждать и доказывать, что вакцинация лучше, чем болезнь. Или переболеть, или вакцинироваться. И между струйками дождя проскользнуть не удастся», - сказал российский лидер.

Владимир Путин добавил, что «дело не в обязательности», и он не поддерживает такие предложения, «потому что любое навязанное решение можно обойти». Например, люди начнут просто покупать справки о пройденных прививках.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 20 октября президент России в связи с ростом числа заражений коронавирусом объявил по всей стране с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни с сохранением зарплаты. Глава государства добавил, что в случае необходимости этот период можно будет продлить.

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