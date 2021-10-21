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Политика21 октября 2021 22:28

10 главных тезисов из речи Владимира Путина на Валдае

Президент рассказал о своей роли в истории, гонках на электромобилях и ядерном апокалипсисе
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
Комментарии (16)Комментарии (16)(16)
Мы взяли 10 самых ярких фраз нашего президента

Мы взяли 10 самых ярких фраз нашего президента

Фото: REUTERS

Больше трех часов Владимир Путин отвечал ученым, журналистам и политикам на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба Валдай. Мы взяли 10 самых ярких фраз нашего президента.

СНИЖЕНИЕ РОЛИ ЗАПАДА

Те, кто почувствовал себя победителями, скоро ощутили, что, несмотря на то, им казалось, что они забрались на самый Олимп, скоро ощутили, что и на этом Олимпе почва из-под ног уходит теперь уже у них. И никто не в силах остановить мгновение, как бы прекрасно оно не казалось.

БОРЬБА ЗА ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО

В совершенную фантасмагорию превратилась в ряде западных стран дискуссия о правах мужчин и женщин. Смотрите, дойдете там до того, как большевики предлагали, – не только кур обобществлять, но и женщин обобществлять. Еще один шаг – и вы там будете.

Путин считает чудовищным, когда на Западе детям внушают, что мальчик может стать девочкой

СТАТУС ИНОАГЕНТА БЕЗ ПРИГОВОРА СУДА

Когда вы сказали, что нет приговора (иноагентом объявляют без приговора суда — Ред.) – так его и нет, действительно. Вот с Миледи был приговор – ей башку отрубили. А здесь никто ничего не рубит, как работали раньше, так и работайте.

САНКЦИИ ЕС

Спасибо европейцам за санкции в области сельского хозяйства. Просто молодцы. Мы экспортируем продовольствие на 25 млн. долларов. Мы вложили ресурсы в импортозамещение — эффект хороший. Было чувство тревоги, не скрою, но эффект хороший.

РОЛЬ В ИСТОРИИ

Я не думаю о своей роли в истории. Как только начинаешь задумываться — надо заканчивать работу. Мешает принимать решения. Как только начнешь думать: как бы это не случилось, как бы это, - пиши пропало.

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ

В Ново-Огарево гоняю на этих машинах. Разницы не чувствую — приемистые, хорошие машинки.

Путин рассказал, что "гоняет" на электромобилях в Ново-Огарево

УКРАИНА

Небольшая группа людей, которая присвоила себе лавры победителей в борьбе за независимость, это люди крайних политических взглядов, они на самом деле и руководят Украиной. Вне зависимости от того, какова фамилия главы государства.

Путин считает ситуацию на Украине тупиком

ЖИЗНЬ В СССР

Все это мазать одной черной краской неправильно, грубо и неприлично. Такие тоже есть у нас, которые все только черной краской мажут. Значит, они достойны того, чтобы их самих макнуть во что-нибудь такое, что плохо пахнет.

ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ

Существует угроза полного взаимного уничтожения — давайте не будем об этом забывать.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ

Есть только два варианта: либо переболеть, либо вакцинироваться. И между струйками дождя проскользнуть не удастся.

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