Байден заявил, что США защитят Тайвань в случае нападения Китая

Джо Байден пообещал оказать военную поддержку Тайваню Фото: REUTERS

США встанут на защиту Тайваня в случае агрессии против страны со стороны Китая, заявил глава государства Джо Байден во время общения с избирателями. Его слова приводит CNN.

Так политик ответил на вопрос о готовности защитить союзника в случае нападения на него.

"Да. У нас есть обязательство делать это", - подчеркнул Байден.

Один из присутствующих уточнил, может ли пообещать американский лидер военную поддержку Тайваню при конфликте, инициированном КНР, президент Соединенных Штатов ответил утвердительно.

Как ранее писал сайт kp.ru, вопроса о том, может ли Китай применить силу, чтобы присоединить Тайвань, коснулся президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на заседании форума "Российская энергетическая неделя".

Путин назвал Китай в высшей степени надежным партнером РФ и выразил уверенность, что Китай не предполагает использовать силу для решения своих проблем. Российский лидер отметил, что Китай добивается своих целей иными, не связанными с вооруженным противостоянием, способами.