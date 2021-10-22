В Роспотребнадзоре назвали единственное пожизненное противопоказание к вакцинации

Пожизненный медотвод от вакцинации существует только один Фото: REUTERS

Единственным противопоказанием к вакцинации, которое сохраняется пожизненно, может быть только тяжелая аллергическая реакция на конкретный препарат или его компоненты. Об этом рассказала ТАСС замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

По словам Руженцовой, к проявлениям тяжелой аллергии относят анафилактический шок, отек Квинке, судороги, температуру выше 40 градусов и инфильтрат более 8 см в диаметре. В остальных случаях медотвод от вакцинации временный, подчеркнула эпидемиолог.

Эксперт рекомендовала людям, у которых есть противопоказания к вакцинации от коронавируса, выполнять все меры профилактики заражения коронавирусом. В частности, лучше избегать массового скопления людей и контактов с теми, кто может быть носителем COVID-19.

Как ранее писал сайт kp.ru, по данным Росстата, 83% умерших от COVID-19 – это пациенты в возрасте старше 60 лет. По результатам проведенного в Великобритании анализа, у непривитых людей в возрастной группе 60+ вероятность летального исхода в 5 раз выше, чем в группе до 50 лет. А среди тех, кто отметил 80-летний юбилей, риск смерти от коронавирусной инфекции возрастает более чем в 11 раз.