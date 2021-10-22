МЧС предупредило о сильном ветре в Москве 22 октября 2021

МЧС предупредило о сильном ветре в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ближайшие часы в Москве ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, предупреждает столичное управление МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с прохождением холодного фронта с 10 до 18 часов 22 октября в Москве ожидается юго-западный ветер порывами 15-20 м/с», – сообщается на сайте ведомства.

МЧС рекомендовало москвичам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться от ветра под деревьями. Кроме того, спасатели советуют не оставлять под деревьями автомобили и присматривать за детьми.

Как писал сайт kp.ru, ранее синоптики предупредили, что в на этой неделе погодные условия на европейской территории России будут меняться с калейдоскопической скоростью.

Напомним, днем ранее в Москве и Московской области из-за сильного ветра был объявлен «желтый уровень» погодной опасности.