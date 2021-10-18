Премьер Израиля Беннет поздравил Путина с 30-летием восстановления дипломатических отношений между странами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поздравил президента России Владимира Путина с 30-летием восстановления дипломатических отношений.

«Поздравляю Владимира Путина с 30-летием возобновления дипломатических отношений между нашими странами», – написано в Twitter-аккаунте израильского премьера.

Как отметил Беннет, за эти года Россия и Израиль «укрепили наши исторические связи и установили тесные двусторонние отношения», приносящие пользу народам двух стран и поддерживающие региональную безопасность и стабильность.

Напомним, дипломатические отношения между Советским Союзом и Израилем были установлены в мае 1948 года, однако в июне 1967 года они были прерваны после начала Шестидневной войны. В 1991 году дипотношения были полностью восстановлены.

Как писал сайт kp.ru, в июне 2021 Путин поздравил Беннета с вступлением в должность премьер-министра Израиля.

Ранее премьер Израиля поблагодарил Путина за роль России в поддержании стабильности страны.