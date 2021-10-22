Истребители Японии поднимались по тревоге из-за полетов вертолетов России и Китая

Японские истребители поднимались в воздух по тревоге из-за полета российского и китайского вертолетов недалеко от берегов Японии. Фото: Иван МАКЕЕВ

ВВС Японии поднимали по тревоге истребители из-за полетов российского и китайского вертолетов. Вертолеты поднялись с палуб военных кораблей и пролетели в 50-100 километрах от японского острова Сумису (остров Смита), утверждают в Токио. Инцидент произошел 21 октября.

«Вчера, 21 октября, (корабли) прошли между островами Сумису (Смита) и Торисима архипелага Идзу. А затем в районе 50-100 километров к юго-западу от острова Сумису с одного из китайских кораблей и с российского корабля поднялись по одному вертолету», - цитирует РИА Новости заместителя генерального секретаря правительства Японии Ёсихико Исидзаки.

По словам Исидзаки, в то же время еще по пять российских и китайских кораблей приблизились к восточной стороне острова Хонсю.

Исидзаки не стал комментировать цели прохода китайских и российских судов вблизи японской территории, но заявил, что Япония внимательно следит за действиями китайских и российских военных кораблей и принимает все меры безопасности вокруг своего морского и воздушного пространства.

Ранее на kp.ru сообщалось, что японцы бурно отреагировали на проход группы боевых кораблей, в которую входили российские и китайские суда, через международный Сунгарский пролив в ходе совместных учений «Морское взаимодействие-2021». Читатели японского издания Асахи активно обсуждали этот эпизод и предлагали расстреливать российские и китайские корабли, превращая пролив в «кровавый морской путь».