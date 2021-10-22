Президент Литвы ожидает роста потока мигрантов в ЕС через границу Белоруссии

Президент Литвы Гитанас Науседа Фото: REUTERS

Поток нелегальных мигрантов в Евросоюз через границу Белоруссии увеличивается, заявил президент Литвы Гитанас Науседа перед началом второго дня саммита лидеров ЕС.

"Мы наблюдаем гибридные атаки Белоруссии, которые не прекращаются, видим визовые послабления, усилия Белоруссии по поиску новых направлений на Ближнем Востоке, - утверждает Науседа (цитата по РИА Новости). - То есть, к сожалению, число потенциальных мигрантов, которые могут пытаться пересекать европейские границы, увеличивается".

Как ранее писал сайт kp.ru, глава МИД ФРГ Хайко Маас на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко использует нелегальных мигрантов в качестве инструмента для оказания давления на Евросоюз.

Немецкий дипломат также пригрозил санкциями авиакомпаниям, которые доставляют нелегальных мигрантов в Германию и другие страны Евросоюза. По словам Мааса, вопрос наказания перевозчиков следует обсудить на уровне МИД европейских государств.