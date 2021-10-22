Кукла Barbie-космонавт встретила Юлию Пересильд на Земле. Фото: Mattel

Кукла Barbie-космонавт встретила актрису Юлию Пересильд после возвращения на Землю. Об этом сообщила пресс-служба компании Mattel.

17 октября киноэкипаж проекта "Вызов" вернулся с МКС. Там Юлия Пересильд и Клим Шипенко снимали космическую драму про женщину-хирурга, совершившую хирургическую операцию в условиях невесомости.

У команды не было возможности связаться с близкими сразу по приземлении, зато после посадки Юлию встретила Barbie-космонавт. Легендарная кукла стала символом безграничных возможностей и еще раз напомнила участникам экспедиции, что нет ничего невозможного.

В 1963 году Валентина Терешкова стала первой в мире женщиной, побывавшей в космосе, и через два года ее полету посвятили первую куклу Barbie-космонавт. Новая Barbie продолжает миссию своей предшественницы и призвана вдохновлять девочек по всему миру раскрывать свой потенциал. Barbie уже освоила более 200 профессий, в том числе врача, пилота, машиниста электропоезда и даже кандидата в президенты.