В Минобрнауки предложили перевести российских студентов на удаленку в нерабочие дни

Российских студентов на время нерабочих дней в Минобрнауки предложили перевести на удаленку. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В России могут перевести студентов на удаленку на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Как заявил 22 октября министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, это остается в компетенции руководства вузов. Студентов в нерабочие дни могут обучать дистанционно, либо перевести в режим самостоятельной работы.

«В связи с введением нерабочих дней по всей стране вузы вправе предусмотреть обучение студентов в форме самостоятельной работы или с использованием дистанционных технологий. Возможность продолжения обучения в этот сложный период позволит обеспечить качество образования», - заявил Валерий Фальков.

Министр напомнил о необходимости методического обеспечения самостоятельной работы студентов и проверки полученных ими за этот период знаний.

«Самостоятельная работа студентов должна быть на необходимом уровне методически обеспечена вузами и сопровождаться проверкой полученных знаний», - приводит слова Валерия Фалькова пресс-служба ведомства.

Нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября объявил по всей стране президент РФ Владимир Путин. Это связано с ухудшением эпидемиологической обстановки по коронавирусу. Предполагается, что нерабочие дни помогут уменьшить заболеваемость.