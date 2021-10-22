Песков связал низкий уровень вакцинации в России с сознательностью граждан Фото: Виталий ПАРУБОВ

В России более низкий уровень вакцинации от коронавирусной инфекции, чем в некоторых европейских странах, поскольку есть проблема с сознательностью граждан, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Наработан опыт по увеличению количества койкомест, по обеспечению кислородом, опыт и производственный потенциал по СИЗам, по другим видам материалов, расходников и оборудованию. В этом плане проделана гигантская работа. Проблема пока с сознательностью граждан», – сказал в беседе с журналистами пресс-секретарь российского лидера.

Песков отметил, что из-за недостаточного уровня вакцинации заболеваемость в условиях распространения более агрессивных видов штаммов COVID-19 растет.

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что первый компонент препаратов от коронавируса на сегодняшний день получили 53 511 786 человек, полную вакцинацию прошли 49 161 150 россиян. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 45,7%.