Коллективный иммунитет к коронавирусу в России достиг 45,7% Фото: Виталий ПАРУБОВ

В России коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции составляет 45,7%, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Первый компонент препаратов от коронавируса на сегодняшний день получили 53 511 786 человек, полную вакцинацию прошли 49 161 150 россиян.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент России Владимир Путин заявил, что не поддерживает идею обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции, поскольку «обязательность» можно обойти. По его словам, необходимо не навязывать вакцинацию, а убеждать и доказывать, что прививка лучше, чем болезнь.

Напомним, вице-премьер РФ Татьяна Голикова говорила, что для достижения коллективного иммунитета в России нужно повторно привить от коронавируса 7,6 миллиона человек.

В среду, 20 октября, глава государства подписал указ, устанавливающий нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021. Такие меры вызваны ростом заболеваемости коронавирусом.