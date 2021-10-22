Читатели британской газеты поддержали слова Путина о смене пола у детей

Владимир Путин

Читатели британского издания Daily Mail поддержали президента России Владимира Путина, который назвал смену пола у детей преступлением против человечности.

- Да, это должно было быть сказано кем-то, у кого есть авторитет <...> Не надо смущать детей, нужно убрать это из школ, — написал один из читателей.

- В этом случае Путин на сто процентов прав, — согласился другой пользователь.

Также читатели сошлись во мнении, что сторонники пропаганды смены пола среди детей не осмелятся спорить с главой государства. Кроме того, они в шутку отметили, что после слов Путина захотели переехать в Россию.

Ранее лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер на заседании парламента с участием премьер-министра страны Бориса Джонсона призвал принять жесткие санкции против Telegram, который политик назвал "приложением для экстремистов". Кроме того, он полагает, что анонимные пользователи публикуют через мессенджер угрозы "убить политиков", "убить всех женщин", а также оскорбления на почве гомофобии, расизма и исламофобии. Стармер призвал ввести «жесткие санкции» в отношении мессенджера.