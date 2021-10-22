ЦБ поднял ключевую ставку до 7,5% Фото: Анастасия Осипова

Банк России повысил ключевую ставку до 7,5% годовых. Решение было принято в пятницу, 22 октября, на заседании Совета директоров Центрального банка.

Как сообщается на сайте ЦБ, инфляция складывается значительно выше прогноза Банка России и по итогам 2021 года может составить 7,4–7,9%. На повышение инфляции существенно влияет расширение спроса, который растет быстрее, чем увеличивается выпуск товаров, отмечается в сообщении. В этих условиях, объясняет регулятор, возможно более продолжительное отклонение инфляции вверх от цели, и проводимая банком политика направлена на снижение этого риска и возвращение инфляции на уровень 4%.

В Банке России не исклюили дальнейшее повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решения по этому вопросу принимут с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, текущей ситуации в экономике страны и влияния внутренних и внешних условий. Как полагают в ЦБ, годовая инфляция в 2022 снизится до 4-4,5% и будет в дальнейшем составлять около 4%.

Напомним, последний раз Центробанк поднимал ключевую ставку в сентябре 2021 до уровня 6,75% годовых.