Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия22 октября 2021 13:34

Сигнал тревоги с самолета Москва - Казань оказался плановым

Никаких происшествий на воздушном судне не произошло
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Перед вылетом диспетчеры попросили экипаж отправить для тестирования код потери связи

Перед вылетом диспетчеры попросили экипаж отправить для тестирования код потери связи

Фото: REUTERS

Сигнал тревоги, отправленный с самолета, который вылетел из Москвы в Казань в пятницу, 22 октября, оказался плановым. Соответствующую информацию распространила пресс-служба S7 Group.

"22 октября, во время выполнения рейса S71061, следовавшего по маршруту Москва-Казань, была проведена плановая проверка систем наземного оборудования службы ОрВД", - уточнили в авиакомпании.

По словам представителя S7 Group, перед вылетом диспетчеры попросили экипаж отправить для тестирования код потери связи.

Никаких инцидентов на борту воздушного судна не произошло. Лайнер благополучно приземлился в столице Татарстана в соответствии с расписанием.

Как ранее писал сайт kp.ru, самолет, вылетевший из Москвы в направлении Казани, подал сигнал тревоги почти сразу после взлета. Airbus A319 взлетел из аэропорта Домодедово.