Сигнал тревоги с самолета Москва - Казань оказался плановым

Перед вылетом диспетчеры попросили экипаж отправить для тестирования код потери связи Фото: REUTERS

Сигнал тревоги, отправленный с самолета, который вылетел из Москвы в Казань в пятницу, 22 октября, оказался плановым. Соответствующую информацию распространила пресс-служба S7 Group.

"22 октября, во время выполнения рейса S71061, следовавшего по маршруту Москва-Казань, была проведена плановая проверка систем наземного оборудования службы ОрВД", - уточнили в авиакомпании.

По словам представителя S7 Group, перед вылетом диспетчеры попросили экипаж отправить для тестирования код потери связи.

Никаких инцидентов на борту воздушного судна не произошло. Лайнер благополучно приземлился в столице Татарстана в соответствии с расписанием.

Как ранее писал сайт kp.ru, самолет, вылетевший из Москвы в направлении Казани, подал сигнал тревоги почти сразу после взлета. Airbus A319 взлетел из аэропорта Домодедово.