Самолет Москва - Казань подал сигнал тревоги после вылета

Cамолет Airbus A319 взлетел из аэропорта Домодедово Фото: REUTERS

Самолет, вылетевший из Москвы в направлении Казани, подал сигнал тревоги после взлета, сообщает в пятницу, 22 октября, ТАСС со ссылкой на источник в авиаслужбах.

Причина подачи соответствующего сигнала пока неизвестна. Воздушное судно набирает высоту и не меняет курса.

Известно, что самолет Airbus A319 взлетел из аэропорта Домодедово. Вместимость лайнера составляет 140 пассажиров

Как ранее писал сайт kp.ru, в среду, 20 октября, пассажирский самолет зашел на экстренную посадку в Шереметьево из-за неисправности системы кондиционирования. Приземление прошло благополучно. Воздушное судно направлялось из Санкт-Петербурга в Грозный.

Напомним, Boeing-738, вылетевший из Набережных Челнов около полуночи 20 октября вернулся в аэропорт вылета. Самолет следовал по маршруту до Барнаула, но на борту произошло ЧП, которое не позволило закончить рейс.