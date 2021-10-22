Курс доллара упал ниже 70 рублей впервые с июня 2020 года

Доллар упал по отношению к рублю Фото: REUTERS

Рубль продолжил укрепляться к доллару на фоне высоких цен на нефть, следует из данных Московской биржи.

Так, в пятницу, 22 октября, курс доллара впервые с июня 2020 года опустился ниже 70 рублей. В 13:30 (мск) минимальный курс составил 69,81 рубля.

Демонстрирует снижение и курс евро. Так, в ходе торгов на он опустился ниже 82 рублей впервые с 22 июля 2020 года.

Как ранее писал сайт kp.ru, эксперты финансового рынка спрогнозировали, как будет меняться курс российской валюты к концу 2021 года. Эксперты в своих прогнозах осторожны и дают доллару большую свободу: коридор колебаний от 71 до 75 рублей.

В пользу российской валюты играет ужесточение монетарной политики со стороны ЦБ. Решение о повышении ключевой ставки тормозит инфляцию и укрепляет рубль. В связи с этим аналитики допустили падение курса доллара до 68 рублей к концу 2021 года.