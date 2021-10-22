В МИД КНР оценили отношения России и Китая "выше союзнических"

Россия и Китай выше, чем союзники Фото: REUTERS

Отношения России и Китая "выше, чем союзнические", заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о том, что РФ и КНР не планируют построить военный союз.

"Китай и Россия не являются союзниками, мы выше, чем союзники", - заявил Вэньбинь, уточнив, что КНР высоко ценит заявление российского лидера.

По его словам, страны объединяет общая цель в развитии долгосрочных, дружественных и взаимовыгодных двусторонних отношений "на основе принципов неприсоединения к блокам, неконфронтации и ненаправленности их связей против третьих стран".

Вэньбинь уточнил, что перед миром стоят общие проблемы и вызовы, которые необходимо решать сообща.

Как ранее писал kp.ru, Россия и Китай провели совместные учения в Японском море. Корабли Военно-морского флота РФ и Военно-морских сил Китая впервые совершили совместный проход через Сангарский пролив, также называемый Цугару. Он находится между японскими островами Хонсю и Хоккайдо, соединяет Японское море с Тихим океаном.