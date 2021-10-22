Украине предрекли энергетическую катастрофу из-за дефицита газа

Бывший министр энергетики Украины заявил о дефиците газа и угля в стране Фото: REUTERS

Бывший министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил о дефиците газа и угля в стране.

- Если говорить о наличии природного газа в газохранилищах и вообще, мы же говорим об энергетическом балансе, сегодня мы перешагнули критическую границу. У нас на складах угля на теплоэлектростанциях уже меньше 100 тысяч тонн, а должно быть 2,7 миллиона тонн, — сказал он в эфире "Четвертого канала".

По словам Оржеля, заявления Киева о закупках топлива расходятся с реальностью, так как законтрактованные объемы отличаются от реальных объемов на складах теплоэлектростанций.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в использовании газа в качестве инструмента шантажа, призвав власти Германии отреагировать на эти действия. Кулеба напомнил, что Германия и Соединенные Штаты приняли совместное заявление о принятии мер при попытках России применить трубопровод "Северный поток – 2" в качестве инструмента давления. Он также выразил уверенность на согласие Берлина задействовать компанию "Нафтогаз" как участника процесса сертификации оператора "Северного потока – 2" – компании Nord Stream 2 AD.