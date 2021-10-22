Глава МИД Украины призвал Германию ответить на «газовый шантаж» России Фото: ТАСС

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в использовании газа в качестве инструмента шантажа, призвав власти Германии отреагировать на эти действия.

«Россия использует газ как оружие. Мы ожидаем от Германии реакции на этот шантаж», – заявил глава украинского МИД на брифинге.

Кулеба напомнил, что Германия и Соединенные Штаты приняли совместное заявление о принятии мер при попытках России применить трубопровод «Северный поток – 2» в качестве инструмента давления. Он также выразил уверенность на согласие Берлина задействовать компанию «Нафтогаз» как участника процесса сертификации оператора «Северного потока – 2» – компании Nord Stream 2 AD.

Как писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин заявлял, что РФ никогда не использовала энергетическое преимущество в качестве оружия, а обвинения в этом – политически мотивированная болтовня.

Ранее «Нафтогаз» признал, что прекращение транзита газа через Украину не является нарушением контракта «Газпромом».