В Молдавии введен режим ЧП из-за нехватки природного газа

В Молдавии введен режим ЧП из-за энергетического кризиса Фото: REUTERS

Парламент Молдавии на фоне энергетического кризиса принял решение ввести режим чрезвычайного положения на 30 дней до 20 ноября 2021 года. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщил вице-спикер Михай Попшой.

«Проект введения режима ЧП на 30 дней, инициативу поддержали 55 депутатов», - сообщил вице-спикер.

Ранее Компания «Молдовагаз» сообщила, что потребление газа в стране временно превышает поставки топлива из России, а 13 октября был введен «режим тревоги» из-за ситуации в газовом секторе.

Напомним, стоимость газа в Европе резко возросла в последние месяцы. Еще в начале августа этого года цена голубого топлива была примерно 500 долларов за тысячу кубометров, но позже взлетела более чем до 1900, в последнее время она составляет около 1000 долларов за тысячу кубометров.

Как писал сайт kp.ru, днем ранее, 21 октября, правительство Франции приняло решение о заморозке цен на газ в течение всего 2022 года. Ранее французский кабмин планировал заморозить стоимость голубого топлива лишь до апреля следующего года.