ЦБ допустил повышение ключевой ставки до 8,5% в декабре 2021 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Банк России может поднять ключевую ставку в декабре 2021 сразу на один процентный пункт – до 8,5%, сообщила журналистам председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

По ее словам, ЦБ на заседании в пятницу, 22 октября, рассматривал вариант с повышением ключевой ставки до 7,75%. Она отметила, что вероятность удержания ключевой ставки на повышенном уровне увеличилась, а говорить об окончании цикла ужесточения денежно-кредитной политики регулятора пока рано.

Как рассказала Набиуллина, в 2022 году ключевая ставка в среднем составит 7,3 – 8,3% годовых, а еще через год упадет до 5,5 – 6,5%, вернувшись таким образом в свой «долгосрочный нейтральный диапазон».

Напомним, в пятницу ЦБ поднял ключевую ставку до 7,5%. Как писал сайт kp.ru, комментируя повышение ставки, Набиуллина указала на то, что вводимые коронавирусные ограничения окажут проинфляционное влияние.