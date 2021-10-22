Набиуллина заявила, что вводимые коронавирусные ограничения окажут проинфляционное влияние

Эльвира Набиуллина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вводимые коронавирусные ограничения окажут проинфляционное влияние. Такое мнение в пятницу, 22 октября, высказала глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, указав на то, что именно в связи с этим резко повысил ключевую ставку сразу до 7,5 процента годовых.

«Мы приняли решение повысить ключевую ставку до 7,5% годовых. Это существенный шаг. Очевидно, что мы не в зоне тонкой настройки. И такой шаг обоснован не только динамикой текущей инфляции, но, прежде всего, высокими инфляционными ожиданиями и существенным пересмотром прогноза по сравнению с июлем», - сказала глава Банка России.

Набиуллина также заявила, что на фоне новых ограничений Центробанк рекомендует банкам реструктуризировать кредиты заемщикам.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 22 октября, Центробанк повысил ключевую ставку до 7,5 процента годовых. Последний раз регулятор поднимал ключевую ставку в сентябре 2021 до уровня 6,75% годовых. Банк России не исключил дальнейшее повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях.