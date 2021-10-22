Вучич назвал ситуацию на энергетическом рынке в Европе ужасной

Александр Вучич Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ситуация на энергетическом рынке Европы является «ужасной» из-за подорожания электричества и газа. Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич, отметив, что рост цен будет «дорого стоить» странам региона.

«Энергетическая ситуация ужасна. На бирже у нас цена 229 евро за мегаватт. Самую низкую цену в Европе, менее 100 евро за мегаватт, на бирже имеют Германия, Словакия и Польша. Все (цены) подняли», - заявил глава государства в пятницу, 22 октября.

Вучич ожидает, что до декабря текущего года будут завершены работы на блоке Б1 комплекса электростанций ТЕНТ «Никола Тесла» и производство электроэнергии в Сербии вырастет на 650 мегаватт, «чтобы опустить цену электричества».

Как писал сайт kp.ru, накануне саммит Евросоюза поручил помочь потребителям и европейским компаниям из-за резкого роста цен на газ. Кроме того, Евросовет призвал изучить работу газового рынка из-за изменения стоимости голубого топлива.