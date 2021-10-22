Стас Пьеха рассказал, как восстанавливался после двух заражений коронавирусом

Стас Пьеха Фото: Борис КУДРЯВОВ

Российский певец Стас Пьеха в интервью kp.ru рассказал, как восстанавливался после двух заражений коронавирусной инфекции.

По словам артиста, после болезни он стал испытывать проблемы с памятью и иногда не может вспомнить некоторые слова.

- У меня жизнь разделилась на «до» и «после» пандемии. Реально изменилось многое – и выносливость, и мотивация, и мышление. Как я понимаю, нужно поработать с этим вирусом внутри своего организма – надо принять его не как нечто чужеродное, чтобы все эти "побочки" ушли, но пока они слишком яркие. Я переболел дважды – может со временем, мне будет проще, — сказал Пьеха.

Артист в интервью kp.ru рассказал об отмене концертов из-за пандемии, любимых песнях Аллы Пугачевой, а также важна ли для современных музыкантов ротация на телеканалах.