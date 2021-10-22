Стас Пьеха о переменах на работе и дома: «Сын получил первую пятерку!»

Стас Пьеха рассказал, как его сын Петя освоился в школе. Фото: Личный архив

Музыкант и бизнесмен Стас Пьеха уже дважды переболел коронавирусом. Поэтому пандемия повлияла не только на его работу, но и отразилась на всех сферах жизни. В интервью kp.ru Стас Пьеха рассказал об этих переменах.

- В телевизионном шоу «Дуэты» вы недавно исполнили песню Аллы Пугачевой? Раньше исполняли что-то из репертуара АБ? Как ее песня любимая?

- Я исполнял ее репертуар и на шоу «Три аккорда»: мы делали свою версию песни «Девочка секонд-хенд» – получилась юмористическая история с налетом трагизма. Очень сложно выделить какую-то одну песню из репертуара Аллы Борисовны – пусть это будет ее «Монолог». Очень много потрясающих песен той эпохи, это классика, «фирмА».

- Телевизионные проекты снимаются. А как новая волна коронавируса повлияла на ваши ближайшие концерты? Есть ли работа традиционная на декабрь – на корпоративы, концерты, заказники новогодние?

- По сравнению с «докоронавирусными» временами – концертов меньше. Пока у нас перенос только одного концерта в Нижнем Новгороде. Обидно, что нам удалось собрать зал и даже пришлось перенести концерт на площадку побольше. Мы ожидали фурора, но случились очередные ограничения. С остальными мероприятиями пока все по плану. Готовимся к выступлениям в декабре, надеюсь нам ничего не помешает. Но гарантий, как вы понимаете, нет.

Музыкант говорит, что его жизнь разделилась на «до» и «после» пандемии. Фото: Личный архив

- А какая ситуация сейчас с концертами на зиму-весну?

- Концерты есть. Но мы пока ничего не загадываем. Люди болеют, цифры растут.

- Пока концерты отменяют, артисты выпускают новые треки, клипы. У вас вышел клип красивый «Без тебя». Вы там в шахматы играете. С кем в реальной жизни, а не на съемках, играли партию последний раз?

- Признаюсь, я пробовал играть в детстве, но тогда шахматы мне не понравились. Сейчас понял, что игра интересная и стоит научиться в нее играть. Может, когда-то и созрею.

- Сейчас важно клип, как раньше, запустить на музыкальных каналах. Или достаточно теперь YouTube, сети?

- Скажем так, сейчас ротации клипа на музыкальных каналах важны, но не так, как раньше. Да, мы живём в другую эпоху (социальных сетей, интернета) – но артисты стремились и будут стремиться в эфир телеканалов.

- Многие артисты жалуются на проблему с памятью после коронавируса. Как вы восстановились?

- Понимаю о чем речь. Иногда и я не могу вспомнить какие-то слова. У меня жизнь разделилась на «до» и «после» пандемии. Реально изменилось многое – и выносливость, и мотивация, и мышление. Как я понимаю, нужно поработать с этим вирусом внутри своего организма – надо принять его не как нечто чужеродное, чтобы все эти «побочки» ушли, но пока они слишком яркие. Я переболел дважды – может со временем, мне будет проще.

- Говорят, что из-за ковида и всех ограничительных мер люди стали больше пить, употреблять запрещенные вещества. Заметили это по своей реабилитационной клинике? Стало ли больше пациентов?

- Да, пациентов стало больше. Люди стали больше употреблять. Ковид помимо воспаления легких серьезно влияет на центральную нервную систему, на психику, вызывает депрессии. Многим сложно работать – появляется тревога, страх за будущее, волнение. Это вызывает желание уйти от неприятных ощущений. Поэтому люди употребляют больше, чем в каких-то других обстоятельствах, чем в благополучные времена. Вещества, которые принимают помимо алкоголя, стали злее, чем раньше.

Стас Пьеха объяснил, как коронавирус повлиял на его организм. Фото: Личный архив

- Расскажите, как ваш сын Петя освоился в школе – в первом классе? Какие уроки ему нравятся? С удовольствием ли ходит в школу?

- Начну с того, что мы приняли решение перевести Петю в другую школу. Причины простые и банальные – новая школа находится в соседнем доме, там меньше учеников, да и Петя еще не успел «прикипеть» к прошлому учебному заведению так, чтобы переход его травмировал.

Кроме того, программа новой школы показалась нам более интересной и насыщенной с точки зрения творчества, что сыну особенно нравится. Например, раз в неделю у ребят проходит день практики, когда они ничего не зубрят, а изучают наглядно – рисуют, ставят элементарные опыты, лепят. Сыну очень нравится новая школа, ходит с удовольствием, даже превратился из совы в жаворонка и спокойно, без малейших капризов собирается по утрам – учителю удалось завоевать его уважение и увлечь предметами. Это, кстати, видно и по оценкам – пару дней назад прошли первые контрольные по математике и русскому языку, с обеими Петя справился на «отлично»!

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