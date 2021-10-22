Евросоюз введет санкции против Белоруссии из-за ситуации с мигрантами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз введет новые санкции в отношении Белоруссии из-за ситуации с мигрантами. Соответствующие заявление сделано по итогам саммита лидеров Евросоюза в пятницу, 22 октября.

«ЕС в соответствии со своим постепенным подходом продолжит противодействовать продолжающейся гибридной атаке, инициированной белорусским режимом, в том числе, путем принятия дальнейших санкций против лиц и организаций (причастных к миграционному кризису на границе ЕС и Белоруссии)», - говорится в заявлении.

Саммит Евросоюза призвал Минск вернуться к соблюдению соглашения о реадмиссии, которое позволяет высылать мигрантов обратно.

Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас на заседании Совета Евросоюза на уровне глав внешнеполитических ведомств заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко использует нелегальных мигрантов в качестве инструмента для оказания давления на Европейский союз. Глава МИД ФРГ пригрозил ограничительными мерами авиакомпаниям, которые доставляют нелегальных мигрантов в Германию и другие страны Евросоюза.