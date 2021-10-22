Google убрал из поиска некорректные запросы на слова "вакцинация это" после обращения RT Фото: Анастасия Осипова

Компания Google удалила некорректные варианты поисковых запросов на слова "вакцинация это" после запроса RT.

"Наша команда всё проверила и удалила подсказки, которые не соответствовали нашим правилам", - сообщили в корпорации.

Ранее пользователи сети заметили, что на подобный запрос поисковая система предлагала такие варианты, как "геноцид", "зло", "чип", "печать антихриста", теперь Google предлагает такие варианты, как "эксперимент", "хорошо или плохо", "медицинское вмешательство", "обязательно", "важно".

Ранее пользователи Сети заметили, что на запрос "вакцинация это" поисковая система предлагала такие варианты, как "геноцид", "зло", "чип", "печать антихриста" Фото: скриншот

Ранее стало известно, что Роскомнадзор собирается через суд взыскать с Google оборотные штрафы за повторное неудаление запрещённой информации. Речь может идти о санкциях в размере от 1/20 до 1/10 годовой выручки компании, но решение по точной сумме примет суд, сообщает Life.ru. Первый в истории протокол для взыскания оборотного штрафа Роскомнадзор оформил 5 октября в отношении компании Facebook.