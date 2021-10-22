Захарова назвала Германии виновных в наплыве мигрантов

Мария Захарова назвала виновных в миграционном кризисе в странах ЕС. Фото: МИД.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала виновных в миграционном кризисе в странах Евросоюза. По ее словам, ответственность за наплыв мигрантов лежит на США, которые развязали войны в Афганистане и Ираке и участвовали в дестабилизации обстановки в Сирии и Ливии.

Заявление Захаровой стало ответом на слова представителя внешнеполитического ведомства Германии Кристофера Бургера о том, что МИД ФРГ не исключает возможности замораживания счетов компаний, содействующих перевозке нелегальных мигрантов в Белоруссию.

«А заморозить счета американских компаний пока не решились? Все-таки миграционный кризис - это не только белорусско-литовская граница. Это, в первую очередь, Афганистан, Сирия, Ливия, Ирак и многое другое», - написала Захарова в своем Twitter.

Захарова отметила, что в ФРГ необоснованно обвиняют в миграционном кризисе Белоруссию и Россию.

«Полиция ФРГ нашла крайнего – Минск, который якобы в обиду на санкции решил наводнить Евросоюз гражданами других стран. Причём, никого не интересует, что прибывают в ЕС не белорусы (если не считать Светлану Тихановскую, конечно, и ее окружение), а арабы из кризисных регионов Ближнего Востока и Северной Африки. Про Москву тоже не забыли. Вот, прямо так и говорят: виноваты Минск и Москва. Немецкая полиция, конечно, про коллег по НАТО, разрушивших Ирак и Сирию, не знает», - написала Мария Захарова.

Официальный представитель МИД России напомнила о предположениях экспертов, что следующая волна нелегалов может хлынуть из Афганистана.

«В будущем, когда дело дойдет до «афганской волны» (а многие эксперты сходятся во мнении, что рано или поздно это цунами накроет Европу), вопросы можно будет задать, кстати, и собственному правительству», - отметила Мария Захарова.

Ранее сообщалось, что 22 октября в ЕС заявили о введении новых санкций в отношении Белоруссии из-за ситуации с мигрантами.