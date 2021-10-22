Вечный огонь на главном мемориале в Молдавии потушен из-за нехватки газа. Фото: Минобороны Молдавии

Вечный огонь на главном мемориале в Молдавии был потушен из-за нехватки в стране природного газа. Частицу огня перенесли в Музей боевой славы.

В Министерстве обороны республики уточнили, что в связи с низким давлением в газотранспортных сетях пламя периодически затухало при сильных порывах ветра, что создавало угрозу общественной безопасности.

«В связи с кризисом в энергетическом секторе, зарегистрированным в Молдавии, по решению Министерства обороны, поставка природного газа Вечного огня на Мемориальном комплексе «Вечность» была временно отключена», - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны республики.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 22 октября, парламент Молдавии принял решение ввести режим чрезвычайного положения на 30 дней до 20 ноября 2021 года. Такие меры ввели на фоне энергетического кризиса в стране.

Незадолго до этого Компания «Молдовагаз» заявила, что потребление газа в республике временно превышает поставки топлива из России, а 13 октября был введен «режим тревоги» из-за ситуации в газовом секторе.