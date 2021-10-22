Еврокомиссия не увидела фактов спекуляций на рынке газа в Европе

ЕК не увидела фактов спекуляций на рынке газа в Европе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК не имеет фактов, которые бы говорили о спекуляциях на рынке газа. Заявление было сделано на пресс-конференции после саммита глав государств Евросоюза.

- У нас нет каких-либо фактов на данный момент, — сказала фон дер Ляйнен, говоря о планах изучения властями Евросоюза работы рынков газа, в том числе на предмет спекуляций.

Ранее главы государств и правительств Европейского союза поручили Еврокомиссии и странам-членам оказать поддержку потребителям и европейским компаниям на фоне энергетического кризиса. Об этом говорится в заявлении лидеров стран Евросоюза, сделанного по итогам первого дня саммита в Брюсселе. Участники саммита также поручили Еврокомиссии и Совету Евросоюза разработать меры по повышению устойчивости энергосистемы Евросоюза и обеспечению безопасности поставок энергоресурсов.