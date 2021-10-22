В Европе из-за дефицита магния могут пострадать тысячи предприятий и миллионы рабочих мест

В Европе из-за нехватки магния может остановиться сталелитейная промышленность. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тысячи предприятий и миллионы рабочих мест могут пострадать в Европе из-за сокращения поставок магния из Китая. Об этом заявила европейская ассоциация сталелитейных компаний Eurofer.

Начиная с сентября 2021 года, существенно сократились, либо приостановились поставки магния из КНР. Это было связано с попытками Китая ограничить потребление электроэнергии внутри страны. Страны Евросоюза в сфере поставок магния на 95% зависят от Китая. Магний используется в технологических процессах на предприятиях, которые занимаются производством алюминия, чугуна, стали или используют эти металлы.

Магния в Европе хватит, предположительно, до середины ноября. Если ситуация не изменится, пострадают тысячи предприятий и миллионы рабочих мест. Ряд предприятий могут закрыться, люди окажутся без работы.

"В связи с этим наши отрасли призывают Еврокомиссию и национальные правительства совместно с китайскими коллегами принять срочные меры для смягчения проблемы, а также долгосрочных последствий дефицита магния для европейской промышленности", - говорится в заявлении.

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