В СНБО Украины заявили о возможной причастности олигархов к саботажу энергобаланса страны Фото: REUTERS

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал возможной причастность олигархов к определенному саботажу энергобаланса незалежной.

Данилов выразил сожаление, что на сегодняшний день есть «определенный саботаж исполнения решения именно в плане создания энергетического баланса» страны.

«И сегодня, когда мы имеем понимание, что определенный круг лиц, которые в народе зовутся олигархами, имеют большое влияние в этой отрасли. Мы считаем, что они могут быть причастны к тому, что до сих пор не появился такой фундаментальный документ в нашей стране», - сказал секретарь Совбеза в пятницу, 22 октября, на брифинге после заседания СНБО.

Напомним, накануне бывший министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил о дефиците газа и угля в стране. По его словам, заявления украинской стороны о закупках топлива расходятся с реальностью, поскольку законтрактованные объемы отличаются от реальных объемов на складах теплоэлектростанций.