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Политика22 октября 2021 19:57

Посольство РФ в Сербии заявило, что Москва не признает Косово и принимаемые в Приштине решения

В ведомстве назвали неприемлемым попытки помешать законной работе российских дипломатов
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Российское посольство в Сербии заявило, что решения Косово не имеют правовой силы

Российское посольство в Сербии заявило, что решения Косово не имеют правовой силы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российское посольство в Сербии заявило, что решения властей Косово не имеют правовой силы.

- Не признаем "независимость" Косово, а соответственно и краевое "правительство", и другие "структуры". Для нас никакие "решения" Приштины не имеют правовой силы. На основании резолюции 1244 Совета Безопасности ООН сотрудничаем с Миссией ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК), в т.ч. по данному вопросу, — цитирует сообщение дипведомства ТАСС.

Там же назвали неприемлемым попытки помешать законной работе российских дипломатов.

Напомним, в пятницу, 22 октября, президент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи сообщила, что объявляет "персонами нон грата" двух российских дипломатов из приштинского филиала посольства в Сербии. На своей странице в Facebook Османи заявила, что "действия российских дипломатов негативно повлияли на национальную безопасность и конституционный порядок" самопровозглашенного образования.