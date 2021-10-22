Посольство РФ в Сербии заявило, что Москва не признает Косово и принимаемые в Приштине решения

Российское посольство в Сербии заявило, что решения Косово не имеют правовой силы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российское посольство в Сербии заявило, что решения властей Косово не имеют правовой силы.

- Не признаем "независимость" Косово, а соответственно и краевое "правительство", и другие "структуры". Для нас никакие "решения" Приштины не имеют правовой силы. На основании резолюции 1244 Совета Безопасности ООН сотрудничаем с Миссией ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК), в т.ч. по данному вопросу, — цитирует сообщение дипведомства ТАСС.

Там же назвали неприемлемым попытки помешать законной работе российских дипломатов.

Напомним, в пятницу, 22 октября, президент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи сообщила, что объявляет "персонами нон грата" двух российских дипломатов из приштинского филиала посольства в Сербии. На своей странице в Facebook Османи заявила, что "действия российских дипломатов негативно повлияли на национальную безопасность и конституционный порядок" самопровозглашенного образования.