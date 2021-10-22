Минпросвещения заявило, что школы могут уйти на каникулы раньше периода нерабочих дней Фото: Анастасия ОСИПОВА

Российские школы могут уйти на каникулы раньше периода нерабочих дней. Такое заявление в пятницу, 22 октября, сделал первый замминистра просвещения Александр Бугаев.

«В тех регионах, где эпидемиологическая обстановка складывается таким образом, что в более ранний срок, чем 30 число, будут объявлены нерабочие дни, мы также рекомендуем с этого момента вводить режим каникул», - заявил замглавы ведомства в эфире телеканала «Россия-24».

Как писал сайт kp.ru, московским школам разрешено объявить каникулы уже с 25 октября 2021. Напомним, накануне президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни в стране в период с 30 октября по 7 ноября в связи с распространением коронавируса в стране. При этом российский лидер заявил, что главы российских регионов с высокой заболеваемостью имеют право установить нерабочие дни досрочно.