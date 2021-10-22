Московским школам разрешено объявить каникулы уже с 25 октября 2021 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве в период нерабочих дней у 90 процента детей будут каникулы, однако по согласованию со школой каникулы могут начаться и с 25 октября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

«В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в период с 28 октября по 7 ноября в московских школах объявлены каникулы… По согласованию с Управляющим советом школы могут установить каникулы для обучающихся с 25 октября по 7 ноября включительно», - приводит РИА Новости сообщение департамента.

Как писал сайт kp.ru, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что школьные каникулы в столице начнутся 28 октября, отметив, что из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом ученики школ и воспитанники детских садов отправятся на отдых раньше обычного.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни в стране в период с 30 октября по 7 ноября в связи с коронавирусом. При этом российский лидер сообщил, что главы российских регионов с высокой заболеваемостью имеют право установить нерабочие дни досрочно.