Премьер Польши призвал Еврокомиссию провести расследование в отношении "Газпрома" из-за энергетического кризиса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Европейскую комиссию провести расследование в отношении «Газпрома» из-за текущего энергетический кризиса в Европе.

«Расследование в отношении "Газпрома" – это очень хороший инструмент. Идентификация незаконных монопольных практик, ценового диктата, экономического шантажа позволит соответствующим образом отреагировать», - заявил глава польского правительства после окончания саммита Евросоюза в пятницу, 22 октября.

Другими инструментом реакции на энергетический кризис Моравецкий назвал высвобождение квот на выбросы углекислого газа, которые Еврокомиссия держит в резерве.

Ранее в пятницу, 22 октября, «Газпром» сообщил, что нацелен обеспечивать надежность поставок газа потребителям в России и за границей, а также как и прежде, выполняет контрактные обязательства даже в условиях повышенного спроса. Компания заявила, что суточная производительность выходит на беспрецедентный уровень – 847,9 млн кубов.

Кроме того, в «Газпроме» сообщили, что за 9,5 месяцев увеличили экспорт в страны дальнего зарубежья на 13,1 процента (152,2 млрд кубов), что приближается к историческому рекорду, добычу газа нарастили на 16,6 процента (до 399,4 млрд кубов).В компании неоднократно подчеркивали, что все законтрактованные обязательства исполняются в полном объеме.

Между тем в самой Польше, где так сильно опасаются "энергетического шантажа" Евросоюза, еще в минувшем сентябре заявили, что не планируют продлевать контракт с «Газпромом» в 2022 году. По мнению Варшавы, газопровод Baltic Pipe из Норвегии обеспечит необходимое количество топлива для польской экономики. Что же до европейской солидарности, несмотря на наметившийся энергетический кризис в ЕС, Варшава всеми силами пытается противодействовать вводу в эксплуатацию уже готового к запуску газопровода "Северный поток - 2".