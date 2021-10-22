Минобороны Украины сообщило о получении третьей партии военной помощи от США

Фото: Минобороны Украины Фото: Facebook

Украина получила третью партию военной помощи от Соединенных Штатов в рамках договорённости между президентами двух стран. Первые две партии прибыли в незалежную 10 и 18 октября. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщили в Министерстве обороны Украины.

«В Украину прибыла третья заключительная партия дополнительной международной помощи на 60 миллионов долларов от правительства Соединённых Штатов Америки для нужд Вооружённых сил Украины», - говорится в сообщении, опубликованном на странице Facebook украинского военного ведомства.

ВСУ получили от Вашингтона высокоточное и противотанковое вооружение, а также боеприпасы и медицинское имущество. Фотографии с партией военной помощи от США опубликованы на странице ведомства в соцсети.

Как отметили в пресс-службе, помощь на 60 миллионов долларов стала возможной благодаря договоренностям, которые были достигнуты в ходе недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в США. Помощь предоставлена дополнительно к ранее согласованному объему в 250 миллионов долларов.

Напомним, накануне глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что в ходе своего визита в Киев подтвердит «непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины», а также заявил, что Вашингтон продолжит оказывать поддержку украинской стороне по обеспечению безопасности в Черноморском регионе.