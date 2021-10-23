МИД КНДР: США обостряют ситуацию в Тайваньском проливе

В МИД КНДР высказались о ситуации в Тайваньском проливе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты своим «безрассудным вмешательством» только нагнетают ситуацию и без того непростую ситуацию в Тайваньском проливе, заявил заместитель министра иностранных дел КНДР Пак Мён Хо.

«В последние дни США, подстрекая к независимости Тайваня – неотъемлемой части территории Китая, нагнетают военную напряженность. Только с начала нынешнего года США под предлогом «свободы судоходства» в любое время перебрасывали военные корабли различного назначения в Тайваньский пролив. А недавно задействовали даже военный корабль союзника и поэтапно обостряют ситуацию в Тайваньском проливе», - цитирует заявление северокорейского дипломата Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Замглавы МИД КНДР добавил, что «безрассудное вмешательство США в тайваньский вопрос чревато потенциальной опасностью дальнейшего нагнетания напряженности тревожной ситуации на Корейском полуострове».

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне президент США Джозеф Байден заявил, что в случае агрессии против Тайваня со стороны Китая Вашингтон встанет на защиту этого островного государства, которое Пекин считает территорией КНР. Так глава Белого дома ответил на вопрос, может ли он пообещать Тайваню поддержку американских военных, если дойдет до вооруженного конфликта с Китаем.