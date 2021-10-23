CNN: США рассчитывают договориться об использовании воздушного пространства Пакистана

Пакистана настаивает на меморандуме о взаимопонимании с США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Администрация президента США Джозефа Байдена договаривается с пакистанскими властями об использовании воздушного пространства Пакистана для военных и разведывательных операций в Афганистане, в Белом доме рассчитывают достичь соглашения с Исламабадом уже в ближайшее время, передает со ссылкой на анонимные источники телеканал CNN.

По словам собеседников канала, такими планами представители президентской администрации поделились с американскими законодателями на закрытом совещании в пятницу, 22 октября.

Причем, как утверждают источники CNN, власти Пакистана в обмен на возможность использовать воздушное пространство своей страны требуют заключить со Штатами меморандум о взаимопонимании, на основании которого США будут помогать Исламабаду в борьбе с террористами и окажут поддержку в попытках улучшить отношения с Индией.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в сентябре президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Афганистане с премьером Пакистана Имраном Ханом. Собеседники подчеркнули важность сохранения мира и безопасности в стране.