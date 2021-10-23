Тимошенко назвала обманом заявления Украины о прекращении импорта российского газа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина продолжает получать газ из России, заявления властей о прекращении импорта российского голубого топлива являются «большим обманом», заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«Это был большой обман: никакого европейского газа не было, они сделали, закольцевали фиктивную трубу, но газ шел российский», – проинформировала политик в эфире телеканала «Наш».

Тимошенко сообщила, что вся пропаганда Киева строилась на том, чтобы люди поверили в закупки Украиной именно европейского газа. По ее словам, газ на Украину действительно поставляли при участии европейцев, но это был только посредник. Как заявила политик, сегодня газа на Украине нет, ввиду чего страна вынуждена закупать его по высокой цене, в то время как Киев мог направить их на социальную сферу. Теперь бюджетные средства придется «отдать «Нафтогазу» за то, что кто-то протупил летом», добавила она.

Как писал сайт kp.ru, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев предложил «Газпрому» скидку в 50% на транзит газа в Европу сверх предусмотренного по контракту объема в 40 миллиардов кубометров в день.