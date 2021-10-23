В России 23 октября 2021 выявлено 37 678 случаев заболевания коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России за прошедшие сутки выявлено 37 678 случаев заболевания коронавирусной инфекцией – это рекордное количество с начала пандемии. Как сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19, новые случаи зафиксированы во всех 85 регионах, при этом у 3 250 пациентов (8,6%) болезнь протекает бессимптомно.

Наибольшее число новых заболеваний выявлено в Москве, где за сутки заразились 7 803 человека. На втором месте по количеству новых заражений Санкт-Петербург – там 3 360 заболеваний, на третьем Московская область – 2 783 новых пациента. Таким образом, общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии в России достигло 8 205 983 человек.

Кроме того, за минувшие сутки в стране от инфекции скончались 1 075 пациентов, всего в России от коронавируса умерли 229 528 человек. Полностью выздоровели от заболевания 26 077 человек, количество выздоровевших в стране увеличилось до 7 143 137.

Как писал сайт kp.ru, накануне в России было выявлено 37 131 случай заражения коронавирусом.