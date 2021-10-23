Уголовное дело возбуждено против блогерши, оголившей грудь перед храмом Василия Блаженного Фото: соцсети

В отношении блогерши Лолиты Богданова (Лола Банни), оголившей грудь на фоне храма Василия Блаженного и снявшей это на видео, возбудили уголовное дело.

Против девушки заведено дело по ч. 1 ст. 148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»). Лолита Богданова отпущена под подписку о невыезде, передает ТАСС.

Статья, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает до одного года лишения свободы.

Ранее полиция Москвы организовала после публикации в интернете видеозаписи, на которой блогерша оголила грудь на фоне храма.

Как писалс сайт kp.ru, в сентябре блогер Руслан Бобиев со своей подругой Анастасией Чистовой, одетой в китель с надписью «Полиция», пришел на Красную площадь и на фоне храма Василия Блаженного устроил фотосессию с сексуальным подтекстом. После этого появились сообщения о задержании Бобиева, а его аккаунты в Instagram и TikTok были удалены. Суд в Москве решил выдворить блогера из России.