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В мире23 октября 2021 14:46

«Мы не хотим играть в кошки-мышки с державами»: Киргизия не захотела размещать военную базу США

Президент Киргизии исключил появление американской военной базы в стране
Абдулла ШАКИРОВ
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Киргизия исключила появление американской военной базы в стране

Киргизия исключила появление американской военной базы в стране

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киргизия не собирается предоставлять свою территорию для размещения военной базы Соединенных Штатов, заявил президент республики Садыр Жапаров. В ходе пресс-конференции глава страны объяснил, что в Киргизии уже есть российская военная база, и вторая ей ни к чему.

«Мы не хотим играть в кошки-мышки с державами, располагая у себя две базы», – отметил Жапаров.

Как писал сайт kp.ru, ранее издание Politico сообщило, что власти США ведут переговоры с рядом стран о возможности использования военных объектов в соседних с Афганистаном странах, в том числе российских баз. Предполагается, что американцы намерены использовать военные базы для размещения там своих сил с целью нанесения при необходимости дистанционных контртеррористических ударов по афганской территории. Речь идет о военных объектах в Киргизии и Таджикистане.